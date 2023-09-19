Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehit ailesini ve Kıbrıs Gazisi’ni unutmadı.

Başkan Subaşı Şehit Ayhan Ünver’in ailesiyle bir araya gelerek ailenin acısına ortak oldu. Şehit ailesiyle sohbet eden onları dinleyen Başkan Subaşı ardından Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay ile bir araya geldi. Büyüklerin ellerinden öpen ve yalnız bırakmayan Başkan Subaşı "Kahraman şehidimiz Ayhan Ünver’in ailesini ziyaret ettim. Safinaz Teyze, İsmet Amca ve Kıbrıs Gazimiz Fahri Karatay’ı ellerinden öptüm. Hayatını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.