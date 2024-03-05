Sakarya’da jandarma ekiplerince şubat ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 888 şüpheliden 148’si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede bir ay içinde gerçekleşen operasyonlarda ‘Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan 2, ‘Hırsızlık’ suçundan aranan 43, ‘Yağma’ suçundan aranan 1, ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan 33 ve farklı suçlardan 809 şahıs yakalandı. Toplamda yakalanan 888 şüpheliden 147’ si cezaevine gönderildi.