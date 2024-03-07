Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce şubat ayında toplam 3 bin 134 öğrenciye meslek tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 300 öğrenci ile bir araya gelerek meslek tanıtımı yaptı. Meslek tanıtımının ardından öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı. Öğrencilerin ‘Siber Suçlarla Mücadele’ için hazırladıkları panoyu inceleyen ekipler programın tamamlanmasının ardından okuldan ayrıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü şubat ayında 64 seansta 3 bin 134 öğrenciyle bir arada olduklarını belirtti.