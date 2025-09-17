SUBÜ; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına 33 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Ferizli Meslek Yüksekokulu, Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla; 6 profesör, 7 doçent, 14 doktor öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek.