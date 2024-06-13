SUBÜ, dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından THE tarafından BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan üniversiteleri değerlendirdiği 2024 Etki Sıralaması’nda genel sıralamada 1001+ bandında yer aldı. Önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilerleyen yıllarda daha üst sıraları hedeflediklerini kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 10 sürdürülebilir kalkınma hedefiyle başvurduğu dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education’ın (THE) 2024 Etki Sıralaması’nda genel sıralamada 1001+ bandında yer aldı. İngiltere’nin başkenti Londra merkezli kuruluş THE, Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan üniversiteleri değerlendiriyor ve bunları Etki Sıralaması ile kamuoyuyla paylaşıyor. Bu çerçevede SUBÜ, ‘Açlığa Son’, ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ ve ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ başlıklarında dünya genelinde 401+ bandında yer almayı başardı. SUBÜ, ‘Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ ve ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ başlıklarında 801+ bandında kendine yer edindi. ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’, ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ başlıklarında ise 1001+ bandında sıralandı.

Başarı çalışmaların yansıması oldu

THE 2024 Etki Sıralaması’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “401+ bandında yer aldığımız başlıklar ilgili konularda etkili projeler yürüttüğümüzün ve sürdürülebilir şehircilik çalışmalarımızın uluslararası alanda kabul gördüğünün kanıtı oldu. 801+ bandında yer aldığımız başlıklar sanayi ve toplumsal altyapının geliştirilmesine yönelik çabalarımızın altını çizdi. 1001+ bandında yer aldığımız başlıklar ise bu konularda daha fazla çalışmamız gerektiğini bizlere gösterdi. Yine de bu başlıklarda attığımız adımların dünya genelinde tanınması bizleri mutlu etti. Araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim temelli kriterleri titizlikle uygulayan THE, kapsamlı bir çalışmaya imza atarak üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığını ve öncülüğünü tescilledi. Elde ettiğimiz başarı, öğrencilerimize ve toplumumuza yönelik çalışmalarımızın bir yansıması oldu. Bu başarı aynı zamanda misyonumuzu yerine getirme ve vizyonumuz doğrultusunda hareket etme çabalarımızın bir göstergesi oldu. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve üniversitemizin sürdürülebilirlik ve dünya sıralamaları çalışmalarını yürüten Kalite Koordinatörlüğümüze teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.