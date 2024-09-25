SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı öncesinde yürütülen çalışmaları gözden geçirmek ve iyileştirilmesi gerekilen alanları ele almak amacıyla tüm birimleri kapsayan hazırlık toplantıları düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde hazırlık süreci yürütüyor. Bu doğrultuda 16-23 Eylül tarihleri arasında üniversitenin tüm birimlerini kapsayan hazırlık toplantıları ile kalite süreçlerinin değerlendirilmesi hedeflendi. Son iki yılda kaydedilen ilerlemeler, iyileştirme gerektiren alanlar ve gelecek hedefleri masaya yatırıldı. Üniversitenin kalite güvencesi ile sürdürülebilir kurumsallaşma politikaları incelendi. Ayrıca YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı öncesi hazırlıklar gözden geçirildi. Toplantılarda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Sezai Aykaç akademik ve idari personellerle buluştu. 23 birime yönelik düzenlenen 13 toplantıya 500’e yakın personel katıldı. Rektör Sarıbıyık toplantılarda kalite kültürünü güçlendirme yönündeki çabalarını vurgulayarak, YÖKAK değerlendirme sürecinin SUBÜ’nün kurumsal akreditasyon hedeflerine ulaşma yolundaki önemine değindi.

SUBÜ, YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme programlarına ilk olarak ‘2021 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’ ile başladı. Üniversite, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarındaki kalite standartlarının izlenmesi ve geliştirilmesini hedefleyerek kalite çalışmalarında yol haritasını belirledi. Ardından 2023 yılında ‘İzleme Programı’ çerçevesinde YÖKAK tarafından tekrar değerlendirilen SUBÜ, kalite güvence sistemlerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini kanıtladı. Son olarak 2024 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil oldu. SUBÜ, bu program doğrultusunda ve YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler çerçevesinde 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon için çalışmalarını sürdürüyor. YÖKAK’ın belirlediği kalite standartları yerine getirilirken, yükseköğretimde kalite kültürünü sürekli geliştirmek için adımlar atılıyor.