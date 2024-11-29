SUBÜ Hendek MYO ‘Etkinlik Atölyesi Topluluğu’ ve ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi öğrencileri Hendek Rasimpaşa Camii’ni temizledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu ‘Etkinlik Atölyesi Topluluğu’ ve ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi öğrencileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde Hendek Rasimpaşa Camii’ni temizledi. Topluluğun akademik başkanı ve ilgili dersin koordinatörü Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak da öğrencilere eşlik etti. Camide bulunan camları, mobilyaları, minberi, mihrabı, müezzin mahfilini silen öğrenciler halıları süpürerek birçok yerin de temizliğini yaptılar. Daha sonra cami görevlileri ve cemaat ile günün anısına fotoğraf çektirdiler. Güz Yarıyılı’nda birçok sosyal sorumluluk projesine ve etkinliğe imza attıklarını hatırlatan Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine ciddi katkı sağladığını vurguladı.