SUBÜ Flora ve Fauna Topluluğu öğrencileri, Kocaeli Kartepe’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı gezerek vahşi yaşam alanlarına yönelik gözlem yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Flora ve Fauna Topluluğu, 21-26 Mart Orman Haftası’nı değerlendirerek bir etkinlik düzenledi. Topluluk üyesi öğrenciler Kocaeli Kartepe’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi. 27 kişilik ekip, parkta bulunan vahşi yaşam alanında hayvanları ve bitkileri inceleme ve gözlemleme imkanı buldu. Ormanya Doğal Yaşam Parkı, göletleri ve sulak alanları ile doğal yaşamın kalbini oluşturuyor. Burada bulunan birçok bitki ve hayvan türü doğanın zenginliğini sunuyor. Sadece bir park olmayan Ormanya, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaları da destekliyor.