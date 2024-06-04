SUBÜ, TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgelendirme Süreci çerçevesinde 3 gün süren TSE tetkikine tabii tutuldu. Tetkik ekibi incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede SUBÜ’nün kalite yolculuğunda önemli bir adım attığı vurgulandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ), TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgelendirme Süreci çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tüm birimlerde 3 gün süren dış tetkike tabi tutuldu. SUBÜ’nün Kalite Yönetim Sistemini uygulama koymasının ardından yapılan değerlendirmeyi TSE tarafından görevlendirilen Baş Tetkikçi Yılmaz Öztürk ile Tetkikçiler Hesna Akçeşme ve Kadir Varol yaptı. TSE heyeti; üst yönetim, kalite elçileri, akademik ve idari birim yöneticileri ve personellerle görüştü.

TSE tetkikçi ekibinin 3 gün süren incelemelerinin ardından Senato Toplantı Salonu’nda dış tetkikin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Avci ve Hakan Kocaman, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ve kalite koordinatörlüğü ekibi ile TSE tetkikçi ekibi katıldı.

Kapanış toplantısında değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Tetkik süreci boyunca üniversitemizin kalite güvencesine yönelik yürütülen çalışmaları detaylı bir şekilde incelemek, değerlendirmek ve geri bildirimleri almak amacıyla bir araya geldik. Tetkik sürecinde emeği tüm akademik ve idari personelimize özverili ve titiz çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Tetkik süreci boyunca kalite güvencesi sistemimizin güçlü yönlerini ve iyileştirilmesi gereken taraflarını belirleme şansı yakaladık. Bu çerçevede; eğitim-öğretim faaliyetlerimizi, Ar-Ge çalışmalarımızı, topluma hizmet faaliyetlerimizi ve idari süreçlerimizi; misyon, vizyon ve stratejik hedeflerimize uygun olarak ve kalite standartları çerçevesinde yürüttüğümüzü görmek bizleri gururlandırdı” diye konuştu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon sürecine de aday olan SUBÜ; kapanış toplantısında TSE tetkikçileri tarafından şu şekilde değerlendirildi; “SUBÜ’nün ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını değerlendirmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu süreçte üniversitenizin, kalite yolculuğunda önemli bir adım attığını görmek bizleri mutlu etti. Tüm üniversiteyi kapsayan bu belgelendirme süreci, SUBÜ’yü daha ileriye taşıyacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.”