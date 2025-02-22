Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen "Başkan Mahallede" programlarının yanı sıra aylık olarak yapılan bu toplantıda, belediye çalışmaları ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Bölge Parkı'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Deviren, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Hep birlikte başaracağız" sloganıyla hareket ettiklerini belirtti. Deviren, "Fikirlerimiz farklı olabilir ancak ortak noktamız vatan ve bayraktır. Mahallelerimizdeki farklılıkları koruyarak bir arada yaşamayı sürdüreceğiz" dedi.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Gündemde

Gemlik’in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Deviren, şu anki yapı stoğunun %48’inin riskli olduğunu belirtti. "Allah korusun, 7 büyüklüğünde bir depremde 48-50 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Bu gerçekle yüzleşerek harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Deviren, Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 75 dönüm arazi için Milli Emlak'a tahsis talebinde bulunduklarını ve buraya geçici yaşam alanları kurmayı planladıklarını belirtti.

Son 11 aydır belediyeye gelen ödeneğin personel maaşlarının ancak yarısını karşılayabildiğini ifade eden Deviren, ekonomik zorlukların farkında olduklarını ancak dayanışmayla bu sürecin üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.

"Gemlik'in Geleceğini Planlıyoruz"

Gemlik'i sadece bugün için değil, 40-50 yıl sonrasını düşünerek planladıklarını vurgulayan Deviren, kültür, spor ve eğitim alanında yeni projeler üreteceklerini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarıyla daha aktif bir iş birliği hedeflediklerini belirterek, "Yatırımlar sadece maddi değil, sosyal ve kültürel alanlarda da olmalı" dedi.

Muhtarların belediye ile vatandaş arasındaki köprü olduğunu belirten Deviren, "Muhtarlık, yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.