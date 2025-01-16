Hesabın hacklenmesinin ardından, profil kısmına "Gerçekleri ortaya çıkarın! Kim haklı, kim haksız, detaylı bir şekilde inceleyin. Kim, nereden, ne şekilde ve kimlerle beraber usulsüzlük yapıp başkalarının alın terini ve ekmeğini çalmışsa, onun cezasını verin" şeklinde bir mesaj eklendi. Başkan Deviren'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bu paylaşım, kısa sürede yayıldı.

Olayla ilgili olarak Gemlik Belediyesi, resmi hesabından açıklama yaptı;

"Belediye Başkanımız Şükrü Deviren'in sosyal medya hesapları, art niyetli kişi veya kişiler tarafından ele geçirilmiş olup bilgisi dışında paylaşımlar yapılmıştır. Kamuoyu nezdinde itibarı olmayan bu paylaşımı yapanların tespiti için adli makamlara başvurulduğunu belirtiriz."