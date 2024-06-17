Bursa'da sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 
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Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.

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Çevredekiler ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine dalgıç polisleri çağırdı. Polis ve itfaiye ekipleri ise arama çalışmalarına karadan destek verdi.

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Yapılan çalışmalar sonucu dalgıç polisler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkartılan çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA