CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, Yeniköy Mahallesinde vatandaşların cadde ve sokaklardaki çukurlar, sadece haftanın üç günü açılan PTT şubesi ile toplu taşıma güzergâhları ve ücretlerinden dert yandığını belirtti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, “2014 yılında çıkan yasa ile mahalleye dönüşen Yeniceköy Mahallesi 20.000’e yakın nüfusa sahip belde belediyesiydi. Biliyorsunuz ki Belediye kapatıldı. Yeniceköy Belediyesi’nin kapatılmasıyla sorunlar direk yerinden çözülmeyerek, başka başka kurumlara aktarılarak çözülmeye başlanınca ciddi anlamda sıkıntılar oluşmaya başladı. Bu sürede Yeniceköy’de yaşayan vatandaşlarımızdan en çok aldığımız şikâyetler cadde ve sokaklardaki çukurlar, sadece haftanın üç günü açılan PTT şubesi, toplu taşıma güzergâhları ve ücretleri. Güzergâhların değişmesini isteyen kişi sayısı burada çok fazla. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığımız bununla ilgili gençlik kollarımızla beraber basın açıklaması yaparak imza kampanyası düzenlemiştik. Vatandaşlarımızın ödediği toplu taşıma ücreti vatandaşlarımıza çok ağır geliyor. Örneğin Yeniceköy Mahallesi’nden Alanyurt bölgesindeki Diş Hastanesine gidecek olan bir hasta, İnegöl şehir içinde otobüslerde aktarma ya da ring sistemlerinin olmamasından dolayı 2 defa taşımaya ücret ödüyor. Yeniceköy’de ki evine dönmesini gerektiğini düşünecek olursak 4 defa ücret ödemiş oluyor. Bu da vatandaşlarımız için ekstra bir külfet. Keza aynı sorun Akhisar, Cerrah, Kurşunlu ve Tahtaköprü Mahallelerimiz içinde geçerli. Ayrıca 20.000 nüfuslu bir mahallede banka ATM’lerinin olmaması büyük bir sıkıntı. İşte bunların hepsi vatandaşlarımızın ekstra külfet. Düşünün anlık 50 TL nakit olsa bile otobüs kullanarak para çekmek için İnegöl’e gitmek zorundasınız. 50 TL nakit ihtiyacı olan bir vatandaşımız toplu taşıma ile İnegöl’e gidip dönmek için 27,30 TL ödemek zorunda. Hepimizin bildiği üzere 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlarımızın bugün yanında olduğu gibi yarında yanında olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın yaşanan bu sorunları süratle çözeceğiz” dedi.

Fahrettin Eniş