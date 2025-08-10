Kaza, gece saat 01.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa P. idaresindeki 34 V 2706 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü, karanlıkta kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık arama çalışmasının ardından sürücü, olay yerinden metrelerce uzakta ağır yaralı halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA