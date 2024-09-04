Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı için kayıt kabul etmeye başladı. 2 Eylül Pazartesi günü başlayan kayıtlar, 18 Eylül Çarşamba gününe kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek. Konservatuvar, iki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek.

Yüzlerce sanatçı adayı yetiştiren ve akademik düzeyde sanat eğitimi veren bir kurum olarak dikkat çeken Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci alımı için kayıt kabulüne başladı. İki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarına, çevrimiçi olarak belediyenin resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr adresinden kayıt yaptırılabilecek. 2 Eylül Pazartesi günü başlayan kayıtlar, 18 Eylül Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar devam edecek.

Başvuru ve kayıtlarla ilgili belediyenin resmi internet sitesinden, 0 282 259 59 59 numaralı çağrı merkezinden ve 100. Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Öğrenci İşleri biriminden bilgi alınabilecek.

İki aşamalı sınavla öğrenci alınacak

Kayıtların sona ermesinin ardından, 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde ön eleme sınavı yapılacak ve bu sınavı geçen adaylar için 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek. Her iki sınavı da başarıyla geçen öğrenci adayları, 1-4 Ekim tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Eğitim-öğretim ise 5 Ekim tarihinde başlayacak.

4 bölümde 12 programa öğrenci alınacak

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde, müzik teknolojileri, dans, ses eğitimi ve çalgı eğitimi olmak üzere dört bölümde eğitim verilecek. Müzik teknolojileri bölümü, çalgı yapım programına 18 yaş ve üzeri öğrenci kabul edecek. Dans bölümü, bale ve Türk halk oyunları olmak üzere iki farklı programda eğitim gerçekleştirilecek. Bale programına 7-11 yaş arası, Türk halk oyunları programına ise 8-25 yaş arası öğrenci alınırken, ses eğitimi (Şan) bölümünde Türk sanat müziği programına 8-35 yaş arası öğrenci alımı yapılacak.

Çalgı eğitimi bölümü bünyesinde ise yedi enstrüman programı açılacak. Piyano ve gitar programlarına 8-18, Keman programına 8-35, kanun, klarnet, bağlama ve ud programlarına ise 8-50 yaş arası öğrenci kabul edilecek.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olamayanlar için konservatuvar bünyesinde hafta içi kursları açılacağı belirtildi.