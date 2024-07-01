Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Okulu kursları düzenleniyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu’nda 4-14 yaş arası çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik 20 farklı branşta kurs açıldı, başvurular resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

16 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu kursları için başvurular başladı. Tamamen ücretsiz olan Yaz Okulu kayıtları, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çevrimiçi olarak www.suleymanpasa.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini, spor ve sanat çevresinde yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirmelerini ve yeni hobiler edinerek çok yönlü bireyler olmalarını sağlamak amaçlarıyla her yaz düzenlenen Yaz Okulu kursları, farklı yaş gruplarında organize ediliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi 2024 Yaz Okulu kapsamında, 12 spor ve 8 kültür-sanat içerikli olmak üzere toplamda 20 farklı kursa öğrenci alımı yapılacak. Açılacak kurslar ve yaş aralıkları şöyle:

"Futbol (7-12 yaş), Basketbol (7-12 yaş), Voleybol (8-10 yaş), Tenis (6-12 yaş), Yüzme (6-9 yaş), Olimpik Okçuluk (9-12 yaş), Karate (7-12 yaş), Tekvando (7-14 yaş), Judo (6-12 yaş), Boks (9-13 yaş), Satranç (7-12 yaş), Pilates (15 yaş ve üzeri), Gitar (8-14 yaş), Keman (8-14 yaş), Piyano (7-10 yaş), Resim (7-12 yaş), Halk Oyunları (7-12 yaş), İngilizce (7-12 yaş), Kod Atölyesi (7-10 yaş), Orff ve Ritim Çalışmaları (4-6 yaş)."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız uzun yaz tatilinde kendilerini geliştirsinler, yeni hobiler edinsinler, bir sanat ya da sporla tanışsınlar istiyoruz. Yirmi farklı kursla gençlerimize bu imkânı sağlamaya çalıştık. Tüm gençlerimizi, tatillerini verimli geçirmek, hem eğlenip hem öğrenmek için Yaz Okulumuza davet ediyorum” dedi.