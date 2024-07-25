Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin birçok noktasında başlattığı yol hamlesine hız kesmeden devam ederken, kent mobilyalarının bakım ve onarımları, parklarda iyileştirmeler gibi çalışmalar da eşzamanlı olarak sürdürülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, altı mahallede yol açma, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerine getiriyor. Aydoğdu Mahallesi’nde başlayan asfalt onarımları sürerken, Çiftlikönü Mahallesi’nde bozulan kilit taş tamir ve düzenlemeler yapılıyor.

Ayrıca Ortacami Mahallesi Çekirdek Bayırı Sokak’ta kullanılamaz hale gelen kilit taş kaplı yol düzeltildi, Alaaddin Üçel Sokak’ta kilit taş tamiri tamamlandı. Kolordu Caddesi üzerinde arızalı olan aydınlatma üniteleri ve kopan dubalar da bakımdan geçirilerek işler hale getirildi. Bahçelievler Mahallesi’nde ise 3747. Sokak’ta tamamlanan yol açma çalışması sonrası zemin sıkılaştırma için malzeme serimi yapıldı, Kumbağ Mahallesi sahil yürüyüş yolu üzerinde bulunan arızalı aydınlatmalar onarıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Çiftlikönü Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı ile Barbaros Mahallesi Fikret Yılmaz Parkı’nda düzenleme ve boyama işleri tamamlandı. 100. Yıl Mahallesi Azerbaycan Kardeşliği Parkı ve Kırcaali Parkı çevre düzenlemesi, Atatürk Mahallesi Bağlar Yurdu Caddesi üzerinde bulunan parkların temizliği, Namık Kemal Mahallesi Fevzi Aytekin Parkı ile Ertuğrul Mahallesi İbrahim Müteferrika Parkı çevre düzenlemeleri, Kumbağ Mahallesi’ne kazandırılan yeni meydanın süslemeleri gerçekleştirildi.

Ferhadanlı Mahallesi şenlik için hazır

Ayrıca yaklaşan Karpuz Şenliği öncesi, Ferhadanlı Mahallesi’nin dört bir yanında ot biçme, çevre düzenleme, su kanallarının temizliği gibi birçok farklı çalışma yerine getirilerek binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan mahalle şenliğe hazır hale getirildi.

Değirmenaltı-Alkaya Sahil yolunun birleştiği alandaki merdivenlerin de düzenleme çalışmaları başlatıldı. Son olarak, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören iki binanın temizliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

“Tüm imkânlarımızı seferber ettik, çalışıyoruz”

Fen İşleri ve Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa’nın her yerinde eşzamanlı olarak yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Volkan Nallar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanına dağılmış durumda ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam ediyorlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana bizleri halkımıza mahcup etmeyen, gecesini gündüzüne katarak, özveriyle çalışan emekçi arkadaşlarıma, yoğun programlarımızı planlayarak düzenli bir şekilde şehrimize hizmet etmemizi sağlayan müdürlerime ve başkan yardımcılarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Yaz sonuna kadar acil çözüm bekleyen mahalle ve sokaklarımızdaki çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza emanet edeceğiz. Değerli halkıma da bu süreçte gösterdikleri ve gösterecekleri sabır ve anlayış için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Her şeyin en güzelini hak eden Süleymanpaşa’ya hizmet etmek için tüm zaman ve enerjimiz vakfettik, tüm imkânlarımızı seferber ettik, çalışıyoruz, sahadayız” ifadelerine yer verdi.