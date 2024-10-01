Klasik Türk müziğinin unutulmaz bestekârlarına saygı duruşu niteliğinde bir konserle, 3 Ekim Perşembe akşamı İstanbul’un önemli kültür noktalarından biri olan Rami Kütüphanesinde muhteşem bir gece yaşanacak. Sultan Bestekârlar konseri, Musıki Eğitim Vakfının önderliğinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Bu eşsiz müzik ziyafeti, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli desteğiyle hayata geçiriliyor.İSTANBUL(İGFA) - Sultan Bestekârlar, Osmanlı saraylarının zarif melodilerinden, Türk musıkisinin incelikli kompozisyonlarına uzanan derin bir miras bırakmıştır. Musıki Eğitim Vakfı, bu mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla düzenlediği konserlerle kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam ediyor. 3 Ekim’de, klasik musıkimizin en nadide eserleri, İstanbul’un tarihî mirası Rami Kütüphanesinin büyüleyici atmosferinde yankılanacak.

GECENİN SANATÇILARI

Konserin sunuculuğunu usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlenirken, gecede birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları sahne alacak.

Hanendeler:

İrem Şamlı Selin Yücesoy Ahmet Yağmur Kucur Sait Berker Seymenoğlu

Bu usta hanendeler, klasik Türk müziğinin en nadide eserlerini zarif yorumlarıyla dinleyicilere sunacak. Onlara eşlik edecek olan saz heyeti ise, bu geleneksel müziğin derinliğini dinleyicilere aktaracak.

Sazendeler:

Özata Ayan (tanbur) Mustafa Tabak (kanun) Ahmet Cavit Altınkaynak (ney) İremnur Yaşar (kemençe) İlayda Uçar (ritim)

Her biri alanında uzman olan bu virtüözler, sultan bestekârların zamana meydan okuyan eserlerini, hem geleneksel hem de özgün bir yorumla sanatseverlere sunacaklar.

MUSIKİ EĞİTİM VAKFI: GELENEKTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ

Musıki Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bu yana Türk musıkisinin korunması, yayılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Vakıf, kültürel mirasımıza sahip çıkarak musıkimizin inceliklerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, sadece konserler düzenlemekle kalmayıp, eğitim programları ve atölye çalışmalarıyla da musıki kültürünü diri tutuyor. Sultan Bestekârlar konseri, bu misyonun en güzel yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ: KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN BULUŞMA NOKTASI

Türkiye Kültür Yolu Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverleri buluşturan bir kültür şöleni olarak öne çıkıyor. Sanatın farklı dallarını kapsayan bu festival, Türk kültürünün zenginliğini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor. Rami Kütüphanesinde gerçekleştirilecek bu konser de, festivalin kültürel derinliği ve sanatsal çeşitliliği en iyi şekilde temsil eden etkinliklerden biri olacak.

KAÇIRILMAYACAK BİR MÜZİK ZİYAFETİ

Sultan bestekârların eserleriyle bezeli bu özel konser, Rami Kütüphanesinin büyüleyici atmosferinde musıkinin en ince ayrıntılarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyor. 3 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak bu unutulmaz etkinlik, musıkiseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Türk musıkisinin nadide eserleriyle dolu bir gecede, tarihin derinliklerinden gelen melodilerle buluşmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Etkinlik Bilgileri: Tarih: 3 Ekim 2024 Perşembe

Saat: 20:00

Yer: Rami Kütüphanesi / D Blok Salon 172

Giriş: Ücretsiz