İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 17 Şubat saat 15.50 sıralarında, bir sosyal medya platformunda bir şüpheli şahsın yapmış olduğu paylaşımın 'Türk Milletine Hakaret' içerikli olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen Z.K. isimli yaşı küçük kadın şahıs kısa süre içerisinde Sultanbeyli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından 18 Şubat tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA