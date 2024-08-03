Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi bünyesinde kayıtlı olan Engelli bireyler, aileleriyle beraber 100 yıl sonra yeniden ziyarete açılan Yıldız Sarayı’nı görme fırsatı buldu.

Sultangazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde hizmete açtığı Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi, özel bireyleri sosyal hayata adapte edecek ve onların kaliteli zaman geçirmesine imkan verecek etkinliklerine devam ediyor.

Engelli bireylere bir çok imkan sunan Engelliler Koordinasyon Merkezi, bu kez özel bireylere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Engelli bireyler, ebeveynleriyle beraber yeniden ziyarete açılan Yıldız Sarayı’nı görme fırsatı buldu. Rehberler, özel bireyler ve aileleri için sarayı tanıtırken, Yıldız Parkı da ziyaretçilerden tam not aldı.

“Özel bireylerimiz çok kıymetli”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ”Her fırsatta en büyük engelin sevgisizlik olduğunu dile getiriyoruz. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak Esentepe Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezimiz bünyesinde engelli bireylere yönelik birbirinden güzel atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Engelsiz Saatler projemizle çocukları biz ağırlıyoruz, engelli çocuğu olan ebeveynlerin kendilerine özel zaman ayırmalarına yardımcı oluyoruz. Özel kardeşlerimizin yeni yerler görebileceği gezi programları düzenliyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsun, keyifli zaman geçirsin” diye konuştu.