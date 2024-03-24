Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un, Zübeyde Hanım Mahallesi’ne kazandırdığı Aşık Veysel Kültür Merkezi’nin inşaatı hızla devam ediyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşların kültürel, sanatsal, sportif ve daha birçok faaliyete ulaşabilmesi için hayata geçirdiği kültür merkezlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Mahallesi’nde hizmet verecek Aşık Veysel Kültür Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Tesiste, gençlerin ve çocukların dört mevsim dileğince yüzebileceği kapalı bir yüzme havuzunun yanı sıra kadınlar için özel bir spor salonu da yer alacak. Merkezde bulunacak eğitim ve meslek edindirme atölyeleri, kursiyerlere aldıkları eğitim sonrası aile ekonomisine katkı sunmalarına da fırsat sağlayacak. Tesiste yapılacak olan çok amaçlı salon ve derslikler de vatandaşlara hizmet verecek. Mahalle halkına çeşitli alanlarda kamu hizmeti verecek birimlerin de bulunacağı tesiste 112 Hızır Acil Servisi, muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de yer alacak.

“İlçemizi kültür merkezleriyle donattık”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Göreve geldiğimizde kültür merkezlerimizin sayısını artırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Ne mutlu ki çok güzel işler yaptık, ilçemizi kültür merkezleriyle kapalı otoparklarla, kapalı pazar alanlarıyla, hizmet tesisleriyle, ana kucağı ile, yeni okullarla donattık. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifle zaman geçireceği merkezler oluşturduk. Bu hizmet tesislerinden birini de Zübeyde Hanım Mahallemize kazandırıyoruz. İnşaatımız hızla yükseliyor. Kısa süre içerisinde hizmete açacağız inşallah, şimdiden komşularımıza hayırlı olsun.” dedi.