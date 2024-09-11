Sultangazi Belediyesi, geçen yıl başlatılan uygulama dahilinde bu yıl da örgün eğitimde okuyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin aylık AKBİL ücretlerini karşılıyor.

Her fırsatta eğitime öncelik veren Sultangazi Belediyesi, geçen yıl örnek olacak bir projeyi hayata geçirmişti. Üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını karşılayan Sultangazi Belediyesi, örgün eğitim gören üniversite ve yüksek lisans öğrencilerini bu yıl da yalnız bırakmadı. Öğrencilerin aylık AKBİL masraflarını karşılayan belediyenin uygulaması, gençler tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Her şey gençlerimiz için”

Gençlere her yaşta ve her alanda destek olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bizim komşularımıza desteğimiz çocuklarımızın doğum anından itibaren başlıyor. Yavrularımızı Hoş Geldin Bebek programıyla karşılıyor, 42-68 aylık çocuklarımız için 2 Ana Kucağımızda verdiğimiz okul öncesi eğitimle devam ediyoruz. Her şeyin başının eğitimden geçtiği bilinciyle hareket ediyor, üreten ve yeteneklerinin farkında olan bireylerin yetişmesine gayret gösteriyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Kaşif Çocuk ile 5-8 yaş aralığındaki çocuklarımızı çok özel bir eğitimle buluşturuyoruz. 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızı Bilim Merkezimizde sanat ve bilimle buluşturuyoruz. SEDA’da ise deneyimli kadromuzla çocuklarımızı lise ve üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Üniversiteye giden gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, onlara ulaşım desteği sağlıyoruz. Geçen yıl başlattığımız üniversite ve yüksek lisans öğrencilerimizin aylık AKBİL ücretlerini bu yıl da belediye olarak biz karşılıyoruz. Her şey gençlerimiz için” diye konuştu.