Sultangazi Belediyesi, yaz aylarında da gençlerin spora ara vermesine fırsat vermiyor. Yaz Spor okullarıyla 7-18 yaş arasındaki gençler, yaz aylarında da 17ayrı branşta kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçeden geleceğin yıldızları yetişmesi amacıyla spora ve sporcuya tam destek vererek yaz Spor Okulları ile çocukların kaliteli zaman geçirmesine fırsat tanıyor. 7-18 yaş arasındaki çocuklar, yetenekleri doğrultusunda eğitim alarak kendilerini geliştirirken, yaz ayını en verimli şekilde değerlendirmiş oluyor.

17 ayrı branşta eğitim veriliyor

Yaz Spor Okullarında 17 ayrı branşta eğitim veriliyor. Gençler, basketbol, okçuluk, tenis, masa tenisi, bocce, güreş, geleneksel güreşler, voleybol, badminton, tekvando, karate, kyokushin Karate, wushu kung fu, e-spor, yüzme, okçuluk dallarını seçerek bol bol antrenman yapıyor.

Sporcularımızla gurur duyuyoruz

Sultangazi’nin sporla anılır bir hale gelmeye başladığını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Göreve geldiğimizde amacımız Sultangazi’nin eğitim, kültür, sanat ve sporla anılır bir hale gelmesiydi İlçemizde yürüttüğümüz hummalı çalışmaların meyvesini topladığımızı görmek çok güzel bir duydu. Sporda her geçen gün daha ilerlemek, güzel başarılara imza atmak bizlere daha güzel işler yapmamız için motive kaynağı oluyor. Sporcularımızın art arda aldığı başarılar bize ve tüm Sultangazi’ye büyük gurur yaşıyor. Hep söylemiştik, tekrar söylüyorum; ilçemizden geleceğin yıldız sporcuları çıkacak diye Pırıl pırıl gençlerimizin aldığı güzel başarılarla her geçen gün hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Yaz Spor Okulumuzda eğitimlerimize hız kesmeden gençlerimizin yaz aylarını en güzel şekilde değerlendirmesi için eğitimlerime devam ediyoruz” diye konuştu.