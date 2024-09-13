Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile YKS’ye hazırlanarak üniversiteyi kazanan öğrenciler için Boğaz turu düzenlendi. 670 öğrencinin katıldığı gezi programına Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Başkan Dursun, öğrencilerle yakından ilgilenirken, çekilen halaya da eşlik etti.

Eğitimiyle öne çıkan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi, YKS sonrası üniversiteye yerleşen öğrenciler için Boğaz turu düzenledi. İstanbul’un güzellikleriyle buluşan gençler, Boğaz havasının tadını çıkardı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve SEDA öğretmenleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Sultangazi’den kalkan servis otobüsleriyle Eminönü İskelesi’ne getirilen öğrenciler, vapura bindi. Yeşille mavinin buluştuğu Boğaz turuna tarihin izlerini taşıyan Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi sarayları ile Kız Kulesi eşlik ederken, tarihi önemi büyük Mihrimah Sultan Camii ve Ortaköy Camii gibi yapılar da ilgi çekti. Gençler, Boğaz’ın birbirinden göz alıcı yalılarını da ilgiyle seyretti. Eğlenceli geziye müzik de eşlik etti. Başkan Dursun’un öğrencilerle birlikte halay çektiği gezi, renkli görüntülere sahne oldu.

“SEDA bizim gözbebeğimiz”

SEDA’nın önemine dikkat çeken Başkan Dursun, “SEDA bizim ilçemizin gözbebeği olan örnek eğitim kurumlarımızdan bir tanesi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde kurumumuzda eğitim görerek YKS sonucunda çeşitli üniversitelere yerleşen 670 öğrencimizi öncelikle kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kişiye özel başarı programıyla, öğrencilere verdiği destekle başarının elde edilmesinde en önemli paya sahip olan eğitimcilerimize de bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. SEDA’mızla daha nice güzel başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.