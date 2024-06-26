Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe genelinde düzenli olarak sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Komşularının sağlığını korumak adına sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, hamamböceği gibi haşereler ile fare ve sıçan gibi kemirgenlere karşı Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla mücadele sürüyor. İlaçlama sırasında doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılıyor. Ekipler bu kapsamda haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı alanlarda çalışma yürütüyor. Belirlenen bu bölgelerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla sinek, böcek ve haşerelere karşı mücadele ediliyor.

“Çalışmalarımız yaz boyu sürecek”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçemizde yeşil alanlarımızın sayısı hayli fazla. Bu da haşere ve böceklenme tehlikesini beraberinde getiriyor. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde özellikle yaz aylarında titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı, doğaya ve komşularımıza zarar vermeyen ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün mahallelerimizde düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıyoruz ki vatandaşımız rahat etsin. İlaçlama çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek” diye konuştu.