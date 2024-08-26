Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği birbirinden renkli atölye etkinliklerinde yaklaşık 4 bin çocuk bir araya geldi. 15 mahallede gerçekleştirilen Bilim Firarda, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Geleceğin sanatçı ve kaşiflerini yetiştiren Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, bu yıl da Bilim Firarda ile rengarenk etkinlikleri çocuklarla buluşturdu. Sultangazi Belediyesi, 15 mahallede çocukların bilimle iç içe olmasına fırsat tanıdı. Bilim Firarda otobüsünün önünde kurulan etkinlik alanında 5-8 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukları bilimle buluşturan Kaşif Çocuk ve Çocuk Kütüphanesi atölyeleri de yer aldı. 9-13 yaş aralığındaki çocuklar ise Bilim Merkezi’nin açtığı atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi.

4 bin çocuğa ulaşıldı

Deney gözlem atölyesinden sanat atölyesine, kelime keşif atölyesinden teleskop gözlemine kadar 11 atölyedeki etkinlikler büyük ilgi gördü. Bilimin büyülü dünyasını keşfeden çocuklar keyifli anlar yaşadı. 15 mahallede yaklaşık bir ay boyunca devam eden etkinliklerde 4 bine yakın çocuğa ulaşıldı.

“Bilim Firarda otobüsümüz ile mahalle mahalle gezerek çocuklarımızı bilimin büyülü dünyasıyla buluşturduk”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun “ Yaklaşık 3 hafta boyunca Bilim Firarda otobüsümüz ile ilçemizi mahalle mahalle gezerek çocuklarımızı bilimin büyülü dünyasıyla buluşturduk. Kapanış programımızı da Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda gerçekleştirdik. Çocuklarımızı farklı branşlarda atölye çalışmalarıyla buluştururken amacımız yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, bilimle daha iç içe olmaları için bir adım atmalarına vesile olmaktı. Yavrularımız keyifli bir şekilde etkinliklere katıldı. Sosyalleşmenin yanı sıra yepyeni şeyler öğrendi. Çocuklarımıza yeni alanlar açmak, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak belediye olarak bizim en önemli görevlerimizden biri” diye konuştu.