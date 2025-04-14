Sultangazi Belediyesi, vatandaşın farklı ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği hizmet tesislerinin sayısını artırıyor. Esentepe Mahallesi’ne içerisinde atölyeden dersliğe, taziye salonundan spor salonunu başta olmak üzere çok fonksiyonlu bir tesis kazandırıldı. Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ve kütüphanesi de bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak.

Birçok hizmet bir arada

Esentepe Hizmet Tesisinin içerisinde vatandaşın hobisini mesleğe çevirmesine imkan tanıyan, farklı branşlarda eğitim verecek atölyeler yer alıyor. Gençler için rahatça ders çalışabilecekleri bir de kütüphane bulunuyor.

Kadınlara özel spor salonu

Kadınlara özel spor salonunda alanında uzman eğitmenler, farklı branşlarda kadınların spor yapmasına yardımcı olacak. Böylece kadınlar, kendileri için özel olarak hazırlanan spor salonunda rahatça spor yapma imkanı bulacak.

Taziye geleneği yaşatılıyor

Kültürümüzün önemli bir parçası olan taziye kültürünün yaşatılması, cenaze sahibine destek olunması amacıyla tesiste taziye salonları da bulunuyor. Ayrıca tesiste muhtarlık da hizmet verecek.

Esentepe’ye ikinci merkez

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezimizi yaklaşık bir yıl önce Esentepe Mahallesi’nde komşularımızın hizmetine açmıştık. Özel bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz Engelli Merkezi ile dikkat çeken merkezimize komşularımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri de mutlu ediyor. Bu kez Esentepe Mahallemize ikinci hizmet tesisimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toprakların yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Necip Fazıl Kısakürek’in ismini verdiğimiz merkezimizin yapımını tamamladık. Komşularımızın keyifli vakit geçirdiği bir merkez olmasının yanı sıra muhtarlık, aile sağlık merkezi gibi hizmetleri de veren bir tesis olacak. Yani komşularımız birçok işini tek bir çatı altında halledebilecek. Merkezimizi çok yakında komşularımızın hizmetine açıyoruz" dedi.