Malatya Büyükşehir Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde inşaatına başladığı Sümer Polis Karakolu kısa süre sonra yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanan Sümer Polis Karakolu, bodrum, zemin ve bir kat olmak üzere inşa edilerek hizmete hazır hale getirildi.

Mimarisi ile de Malatya’ya yakışır bir görünüme kavuşan Sümer Polis Karakolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan,karakolun kısa bir süre içerisinde de açılışını yaparak hizmete sunulacağını söyledi.

6 Şubat depremlerinden önce çalışmalarımıza başlamış olduğumuz inşaatımızda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Başkan Aknişan, "Depremin yaralarının sarılmaya başlaması ile yeniden çalışmalara başlayarak yaklaşık iki ay gibi bir süre içerisinde tamamlanmış bulunmaktayız. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda başlamış olduğumuz projeler aslında birer dönüşüm projeleri. Deprem felaketinden önce bu dönüşüm projelerimize başladık. Bilindiği gibi Polis Evi, Sümer Polis Karakol Amirliği, Polis Kantini binaları ekonomik ömrünü tamamlamış durumdaydı. Belediye olarak kamu binalarının dönüşümüne 6 Şubat depremlerinden önce başlamış bulunmaktaydık. Dönüşüm projelerimize devam etmekteyiz. Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bu projemiz inşallah bölgemize ve emniyetimize hayırlı olur. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.