Süper Lig'in heyecan dolu ve tartışma yaratan sezonunda, son 5 haftaya girilirken Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

Hurma, Habertürk TV'de konuk olduğu bir programda, Kulüpler Birliği'nde 20 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçime gitmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

Hurma, "Dört büyük kulüp de TFF yönetimini defalarca istifaya çağırdı. Hele Galatasaray Kulübü en ağır ifadeleri kullandı. İmza süreci de Süper Kupa finalinden 10 gün önce Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda aynı görüşteydi. FIFA ve UEFA başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez FIFA'nın ve UEFA'nın gündemini oluşturduk. Türk futbolunu, Süper Lig'i takibe aldılar. Türkiye Süper Ligi tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya. Daha ağır bedeller ödenmeden yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor."