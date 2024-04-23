Burhaniye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. Burhaniye’de Cumhuriyet Meydanındaki anıta çelenk konmasıyla başlayan törenler, 8 Eylül Stadında devam ederken, öğrencilerin gösterileri yoğun ilgi gördü.

8 Eylül Stadında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 23 Nisan mesajı okundu. Daha sonra öğrenciler şiirler okurken, değişik okulların sergiledikleri gösterilerde alkış aldı. Düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutan vekili ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, konuşmasında şunları söyledi” Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, milli egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biridir."dedi.