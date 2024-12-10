TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Trabzonspor - Kasımpaşa müsabakasının 73. dakikasında Kevin Rodrigues’in Enis Destan’a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR’dan potansiyel penaltı uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Küçük, Kasımpaşalı futbolcu Rodrigues’in Enis’e müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

- Konyaspor - Antalyaspor maçının 85. dakikasında gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Meler, Konyasporlu oyuncunun faul yaptığını belirterek penaltı kararı verdi.

- Göztepe - Adana Demirspor karşılaşmasının 52. dakikasında hakem Ali Şansalan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Şansalan, gol öncesi faul kararı vererek golü iptal etti.

- Sivasspor - Galatasaray mücadelesinin 11. dakikasında ev sahibi ekip atağında Metehan Baltacı topa elle müdahalede bulundu ve sarı kart gördü. Hakem Turgut Doman, bariz gol şansı engelleme uyarısıyla VAR’a geldi. Pozisyonu izleyen Doman, Metehan Baltacı’nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartını çıkardı.

- Aynı müsabakanın 90+6. dakikasında Rej Manaj’ın, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul sonrası Turgut Doman, Manaj’a sarı kart gösterdi. VAR, hakem Doman’a potensiyel kırmızı kart için sahada inceleme önerdi. Pozisyonu yeniden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

- Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının 74. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Tonusluoğlu, kararı iptal etti.