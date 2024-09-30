Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ligde ilk puan kaybını yaşarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı 3 puanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın en gollü maçı Samsunspor ile Göztepe arasında (4-3) oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 36 gol atıldı. Haftanın BAY geçen ekibi Hatayspor oldu. Sezona 6 maçta 6 galibiyet alarak başlayan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa karşısında skoru koruyamadı ve ilk puan kaybını yaşadı. Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Kayseri’ye konuk olan Beşiktaş ise rakibini 3 golle geçerek 3 puana uzandı.

Ligde ilk 5 maçın tamamında beraberlik yaşayan Trabzonspor ise ilk galibiyetini Konyaspor önünde aldı. Geride kalan haftalarda Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Sivasspor - Rams Başakşehir: 1-2

Samsunspor - Göztepe: 4-3

Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray - Kasımpaşa: 3-3

Eyüpspor - Gaziantep FK: 3-2

Trabzonspor - Konyaspor: 3-2

Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2

Bodrum FK - Adana Demirspor: 3-1

Kayserispor - Beşiktaş: 0-3