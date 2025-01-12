TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiği belirtildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Takımlar - Harcama Limiti (TL) - %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL)

Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055

Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752

Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510

Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927

Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644

Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318

Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951

Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715

Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857

Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580

Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245

A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666

Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383

Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616

Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395

Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905

Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252

Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252

Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252