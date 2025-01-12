Depozito Saha Yönetim Sistemi’nin pilot uygulaması devreye alındı. Projenin, yıl sonunda 81 ilin tüm ilçelerinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, atık içecek şişelerini çöpe atmak yerine geri dönüşüm makinelerine atarak para kazanabilecek.

Sözcü’de yer alan habere göre, Türkiye’de her yıl 30-35 milyon ton katı atık oluşuyor ve bunun %20-25’ini içecek kutuları ile pet şişeler oluşturuyor. Bu atıkların yönetimi için Türkiye Çevre Ajansı’nın katkılarıyla başlatılan DSYS, içecek kutularının geri dönüşüm makinelerine atılması karşılığında vatandaşlara maddi kazanç sağlıyor.

Geçen günlerde DSYS'nin kurulması ve işletilmesiyle ilgili işbirliği protokolünü imzalayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, özetle "20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık. Tüm bu çalışmalarımızın ikinci ayağında Ulusal Depozito Sistemi'ne geçiş sürecine odaklandık. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makineleri ile ham madde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak Depozito Saha Yönetim Sistemi, 2025 yılı sonu itibarıyla 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı. Kurum, uygulamanın yıl sonuna dek her il ve ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

PİLOT UYGULAMA İLK İLDE BAŞLADI

Vatandaşın çevreyi korurken para kazanmasına da imkan verecek olan projenin pilot uygulaması Sakarya'da başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, pilot uygulamasına başlanan projeyle ilgili şöyle konuştu: "Sıfır atık ve sıfır emisyon iddiasıyla yürüttüğümüz çalışmaların, böylesine önemli bir gelişmeyle güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Biz tertemiz, yeşiliyle ön planda, oksijen ve huzur dolu bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Yakında atık toplama makinelerini şehrimizde göreceğiz."

KAZANILAN PARALAR E-CÜZDAN HESABINA

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması kapsamında, üzerinde bu logonun yer aldığı plastik, cam ve alüminyum içecek şişeleri, sisteme entegre edilmiş depozito iade makinelerine teslim edilebilecek. İade edilen her ambalaj için belirlenen teşvik tutarı, vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılacak. Sakarya’da pilot olarak başlatılan projenin, yıl sonuna kadar 81 il ve ilçede hayata geçirilmesi hedefleniyor.