Bursa Ticaret Borsası’nın, sürdürülebilirlik konusunda üyelerine yetkinlik kazandırmak hedefiyle düzenlediği ’Sürdürülebilirlik Uzmanlığı’ sertifika programı sona erdi. Altı hafta süren ve sürdürülebilirlik kavramının tüm yönleriyle ele alındığı eğitimlerin ardından üyeler sertifikalarını aldı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Bursa iş dünyasını sürdürülebilirlik hedeflerine uygun şekilde geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Üye firmaların sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yol haritası oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, Sachi Consultancy iş birliğiyle ’Sürdürülebilirlik Uzmanlığı’ sertifika programı düzenlendi. Bursa Ticaret Borsası’nın, dijital eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Bursa TB Akademi’de düzenlenen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, Prof. Dr. Şule Turhan ile Sachi Consultancy Kurucu Ortakları Çiğdem Palalı ve Senem Tanju tarafından verilen eğitimlerde, Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından Paris İklim Anlaşması’na, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir tarıma, kaynak verimliliğinden sürdürülebilir finansa kadar sürdürülebilirlik kavramının tüm yönleri geniş bir yelpazede ele alındı.

“Sürdürülebilirlik uzun vadeli başarı için kritik öneme sahip”

Altı hafta süren eğitimlerin ardından, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa TB Akademi Koordinatörü Gökhan Onur, “Bu konuda bilinçli ve proaktif olmak, üyelerimizin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip. Bursa Ticaret Borsası olarak, üye firmalarımızın sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesini ve bu konudaki en iyi uygulamaları hayata geçirmelerini önemsiyoruz. Düzenlediğimiz bu eğitim programı ile firmalarımızın, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak bilgi ve donanıma sahip olmalarını amaçladık. Sürdürülebilirlik, geleceğin iş dünyasında hayati bir rol oynayacak ve bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz” diye konuştu.