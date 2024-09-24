Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD), bu yıl gerçekleştirilen ikinci Yüksek Danışma Kurulu toplantısının konuğu, Turkcell eski CEO’su, System Optima, System Capital ve Kuika Inc. şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv oldu.BURSA (İGFA) - “Sürdürülebilir Karlı Bir Büyüme İçin Nasıl Hazırlanırız?” başlıklı bir sunum yapan Süreyya Ciliv, “Global iş dünyasında başarıyı yaratmak için, bir numaralı konu insan” dedi.

Şirketlerin sadece CEO’ya değil, tüm alanlarında yenilikçi girişimci liderlere ihtiyacı olduğunu belirten Ciliv, "Takımın liderinin takımını ikna ve motive etmesi, güvenilir olması, iletişiminin güçlü olması, başarı odaklı olması ve talepkâr olması önemlidir. Ayrıca örnek olmak, sürekli öğrenen, yenilikçi, cesur, özgüvenli, dürüst, çalışkan olmak da gerekir. Global iş dünyasında başarıyı yaratmak için, bir numaralı konu insandır. Bu özelliklere sahip insanları bulmalıyız. Zor olduğunu biliyorum. Bulduğumuzda da onlara sahip çıkmalıyız.” dedi.

Ciliv, iyi işin diğer unsurlarını da sıralarken, müşteriye odaklanmanın en önemli konu olduğunu da kaydetti.

“Tek ürünle yola çıkanlar başarılı olamayacaklar. İhracat değil global odaklı düşünmek gerekir. Faydalı, farklı ve güvenilir olmanız gerekir” diyen Ciliv, hızlı inovasyonun da çok önemli olduğunu da söyledi. Ciliv, “İnovasyon yeni bir fikirden öte, yeni bir fikrin ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüşmesidir. Bunları yaparsanız, sürdürülebilir karlı bir büyüme ortaya çıkıyor. Bu da iş dünyasının en önemli hedefi. Bunları yaparsanız ortaya iyi bir iş çıkıyor. Ondan sonra kötü bir yönetici gelse de iş iyi olmaya devam ediyor” dedi.

AKILLI SİSTEMLER DÖNEMİ...

Yenilikçi ve gelişimci lider vurgusunun ardından bir diğer önemli konunun da dünyanın yeni durumu olduğunu belirten Ciliv, “Artık dünyada akıllı sistemler dönemi. 5G’nin gelmesiyle gerçek zamanlı gelişmeye tanıklık edeceğiz. İş ve teknoloji bilen insanlara ihtiyacımız var. Geçmişi değiştiremezsin ama geleceği değiştirebilirsiniz.” diye konuştu.

Yüksek Danışma Kurulu Üyelerinin sorularını da yanıtlayan Ciliv’e, günün anısına Yüksek Danışma Kurulu Dönem Başkanı Ergun Hadi Türkay bir çini tabak hediye etti.