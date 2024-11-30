Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’de muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı harekete geçti. Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı gruplar, Halep ve İdlib’in yanı sıra birçok stratejik bölgenin kontrolünü sağladı.

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.