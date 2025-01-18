Suriye’de uzun süredir devam eden iç savaşta tarihi bir gelişme yaşandı. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların yoğun saldırıları sonucunda Beşar Esad rejimi sona erdi. Bu olay, hem Suriye’deki hem de yurt dışındaki Suriyeliler arasında büyük bir etki yarattı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Cilvegözü Sınır Kapısı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin akınına uğradı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen Suriyeli göçmenler, rejimin devrildiği haberinin ardından memleketlerine dönme umuduyla sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. Araç kuyrukları ve yaya geçişlerindeki artış dikkat çekerken, gümrük yetkilileri bu yoğunluğu yönetebilmek için mesailerini artırarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sınır kapısında bekleyen Suriyeliler, Türkiye’ye savaş süresince sağladığı insani yardımlar ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bazı Suriyeliler, yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına dönmenin heyecanını yaşarken, diğerleri de ülkelerindeki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak dönüş planlarını yapıyor.

Esad rejiminin çöküşü, büyük ölçüde HTŞ ve müttefik grupların eşgüdümlü saldırılarına dayandırılıyor. Muhalifler, rejimin kontrolündeki stratejik bölgeleri birer birer ele geçirerek rejim güçlerini geri çekilmeye mecbur bıraktı. Şimdi ise Suriye’de yeni yönetimin şekillenmesi ve güvenlik durumuyla ilgili kritik kararların alınması bekleniyor.

Rejimin düşüşü haberinin ardından Suriye’nin birçok bölgesinde kutlamaların yapıldığı bildirildi. Ancak uzmanlar, geçiş sürecinde oluşabilecek kaos ve güç boşluğuna karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Türkiye ve uluslararası toplumun, Suriye’nin yeniden inşası ve siyasi istikrarının sağlanmasında kilit bir rol oynayacağı öngörülüyor.