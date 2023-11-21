İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi.Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi.Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

LASTİKÇİLERDE KIŞ LASTİĞİ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler lastikçilere akın etti. İrfan Uzar, "İlla karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz" dedi.

Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 yıldır lastik dükkanı olan Taner Coşkun (40), "Günlerdir hazır bekliyorduk. Müşterilere, 'Havalar eksiye düştü. Kar gelmeden gelin değişimleri yapalım' dedik ama bizi dinlemediler. Halkımız her zaman son günü bekliyor. Kar yağıp herkes aynı gün gelince hem bizler hem de onlar perişan oluyor. Meteoroloji günlerdir kar geliyor uyarısı yapıyor. Ama buna rağmen, 'Lastik yıpranır' diye gelmiyor. Bununla hiç alakası yok. Yer soğuduğu zaman lastik yıpranmaz. Günü geldiğinde lastiğini değiştireceksin, sen de perişan olmayacaksın, çalışan da perişan olmayacak. Sabah namazından sonra çorbamızı içip işe başladık. Gece yarılarına çalışacağız. Biraz yıpranacağız ama ne yapalım ekmek teknemiz" diye konuştu.

Kar düşmeden lastikçiye gitmediklerini söyleyen İrfan Uzar, "Meteoroloji karın ne zaman yağacağını söylüyor ama bizler illa karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz, hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz. O yüzden kar yağmadan önce bu lastik işini çözersek trafiği de rahatlatmış oluruz. Ben saat 08.30'dan beri bekliyorum. Saat 3 ila 4 arasında sıra gelir diye düşünüyorum. Yani bugünümüz de böyle gidecek. Önümüzdeki karın düşmesini beklemeyeceğim" dedi.