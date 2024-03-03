Ödül oyununda “Helvacı Ali” ürünleri için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar izleyenleri ekranlara kilitledi.

İnegöl’ün helvacısı olarak faaliyetlerine başlayan Helvacı Ali, önce Türkiye’nin sonrasında da Dünyanın Helvacısı olma yolunda, emin adımlarla ilerliyor.

250’den fazla şubesi ile yurtiçinde hizmet vermekte olan Helvacı Ali, Yurtdışında da 17 ülkede açmış olduğu 50’den fazla şube ile ülkemizi gururlandırıyor.

Ürünlerini ilk günkü lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeden gün geçtikçe daha da büyük kitlelere ulaştırmaya devam eden Helvacı Ali; Dubai, Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Hollanda’dan sonra şimdi Almanya’da da şubelerini açıyor. Çok yakında Çin, Amerika, Kanada ve Rusya da Helvacı Ali lezzetleri ile buluşacak.

Helvacı Ali ailesinin bu başarısı İnegöl’ün girişim potansiyelini yükseltirken, gençlerde ilham kaynağı oluşturuyor.