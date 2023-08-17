Balıkesir’in Susurluk ilçesinde tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Yanık Mahallesi’nin su sorununa dördüncü sondaj ile çözüm Yanık Mahallesi’nin su sorununa dördüncü sondaj ile çözüm

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca,kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde,Susurluk ilçesinde izinsiz kazı yapılacağının tespitinin yapılması üzerine bölgede yapılan operasyonel faaliyet sonucu;1 adet çekiç, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet kova ve 1 adet su bulma cihazı ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.