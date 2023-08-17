Balıkesir’in Susurluk ilçesinde tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca,kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde,Susurluk ilçesinde izinsiz kazı yapılacağının tespitinin yapılması üzerine bölgede yapılan operasyonel faaliyet sonucu;1 adet çekiç, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet kova ve 1 adet su bulma cihazı ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.