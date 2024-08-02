TAÇ Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1950

Kurucusu: Zorlu Holding

Resmi Sitesi: www.tac.com.tr

TAÇ Hakkında Bilgi

TAÇ markasının ilk kuruluş tarihi 1950’li yılların başıdır. Zorlu Holding bünyesinde hizmet gösteren bir markadır. Perde, yatak odası, yemek odası, mutfak, banyo için ev ürünleri üreten bir markadır. Ev tekstili modasında Türkiye’nin önde gelen markalarından biridir. İlk olarak TAÇ, Denizli, Babadağ’da bu işin ilk adımlarını attı. Daha sonra gittikçe büyüyen bir marka oldu. TAÇ ürettiği kaliteli ürünler ve çok zengin ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. TAÇ markası ismini 1980 yılında almıştır. 1997 yılında kadar Türkiye’de hizmet veren TAÇ markası, bu tarihten sonra daha gelişmiş üretim tesisleri kurdu ve ihracata başladı. Avrupa’nın en büyük ve en son teknolojiyle çalışan entegre üretim tesisleri kuruldu ve üretim aşamasında, “kaliteden sıfır taviz” ilkesiyle Avrupa markalarıyla rekabet edebilen TAÇ, bugün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda toplam 700 milyon nüfuslu bölgede pazar lideri konumundadır. Zorlu Tekstil Grubu’nun en büyük markası olan TAÇ, perdeden nevresime, yatak örtüsünden havluya, battaniyeden lisanslı ürünlere kadar geniş bir üretim ağına sahiptir.

Türkiye’de TAÇ markasının 500 e yakın mağazası bulunmaktadır ve farklı satış noktalarıyla beraber bu sayı 1500’lere ulaşmaktadır. Dünya genelinde ise 30 farklı ülkede yüzlerce satış mağazasıyla hizmet göstermektedir. TAÇ markasının tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bazıları ürünlerinin çok kaliteli olması ve yılda 2 defa yeni koleksiyon ürünler üretmesidir. Çok fazla ürün çeşitliliği bulunan TAÇ yüzlerce farklı tarza hitap etmektedir. TAÇ, dünyanın ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY kapsamındaki markalar arasında yer almaktadır. Araştırmalar sonucunda TAÇ’ın marka bilinirliği %100’dür. Çok fazla müşteriye ulaşmasının başlıca sebeplerinden birisi kaliteli ürünlerinin uygun fiyatta satılmasıdır. Her türlü kitleye hitap eden bir markadır.

TAÇ Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

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