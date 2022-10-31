Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak üzerindeki mobilya imalathanesinde çatıdan düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin sokak üzerindeki mobilya imalathanesinin çatısına tadilat yapmak amacıyla çıkan Kadir U.(46), çatı üzerinde gezindiği sırada biranda dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Kadir U., yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.