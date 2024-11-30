Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi Savaş Mahallesi’nde Av. Tahir Elçi Sokağı’nın açılışını gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir ve Sur Belediyesi’nin ortak kararıyla Savaş Mahallesi’ndeki Yeni Kapı Sokağı’nın bir kısmının ismi değiştirildi. Yeni Kapı Sokağı’nın Dört Ayaklı Minare’ye kadar olan kısmına, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare’nin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin adı verildi.

Av. Tahir Elçi Sokağı için düzenlenen açılış programına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gulan Önkol ve Adnan Örhan, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ve meclis üyeleri katıldı.