Hakkında tahliye kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakınları Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde toplanmaya başladı. Bekleyenler arasında bir dönem hapis yattıktan sonra tahliye olan Polat’ın ablası Sıla Doğu’nun yer aldığı görüldü.

Anadolu Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi verdiği kararla birlikte hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan ve yaklaşık 10 aydır hapiste bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakınları Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde beklemeye başladı. Bekleyenler arasında aynı dönemde cezaevi girdikten sonra tahliye olan Sıla Doğu’nun da yer aldığı görüldü.