Güçlü altyapısı ve mali imkanları daha iyi durumda olan rakiplerini geride bırakmayı başaran Tahtaköprü Ortaokulu futsal kızlar takımı 6-10 Haziran tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Türkiye şampiyonasında 8 bölge lideri ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Takımın Teknik sorumlusu aynı zamanda Okulun Beden eğitimi Öğretmeni olan Gürkan Kahraman, öğrencilerinin başarısından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Kahraman, bu başarının altında çok güzel bir birliktelik, azimli bir sporcu grubu olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye şampiyonasında hem başta Marmara bölgesi olmak üzere Bursa ve İnegöl'ü en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Muhabir: MURAT AVCI