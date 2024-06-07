Çanakkale'nin Gökçalı köyünde çıkan yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra, Bayramiç ilçesi Türkmenli köyü civarında yeni bir yangın çıktı. Türkmenli'deki yangın, tarım arazilerinde saat 15.28'de başladı ve hızla yayıldı. Ancak, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Gökçalı köyü yakınlarında, ziraat arazisinde saat 14.00 sularında yangın başlamıştı. Bu yangın, 5 dönümlük ormanlık alanı ve 11 dönümlük ziraat arazisini etkiledi. Yangının tamamen söndürülmesinden saatler sonra Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde benzer bir yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını havadan ve karadan söndürmek için hızla harekete geçti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkmenli köyü civarındaki ziraat alanında duman görüldüğünün 15.28'de bildirildiği belirtildi. Kuşaklıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden gelen ihbar üzerine ekipler derhal olay yerine yönlendirildi ve ilk müdahale saat 15.36'da gerçekleştirildi. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçraması üzerine, Dardanos'ta bulunan yangın söndürme helikopteri ve Çanakkale ile Edremit'teki yangın söndürme uçakları da yangın mahalline sevk edildi. Yangına toplamda 78 personel, 4 uçak, 1 helikopter, 6 hizmet aracı, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana yayılan bu yangın, ekiplerin yoğun çalışması sayesinde saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.