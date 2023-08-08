İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sonra erdi. Toplantının bitmesinin ardından alınan kararlar şaşırttı. Toplu ulaşım ücretlerine %51,5 oranında zam geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin zam teklifi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şerhiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Ekonomik buhranın olduğu şu zamanlarda, zam’ın gelmediği bir sen kalmıştın dedirtti. İstanbul’da ulaşıma zam gelmesiyle birlikte taksi fiyatlarına da güncelleme geldi. Buna göre taksi indi bindi fiyatı 70 TL’ye çıkarıldı.

İndi Bindi ücreti 40 TL’den 70 TL’ye çıkarılmasına taksiciler itiraz etti. 27 Temmuz’daki UKOME toplantısında yüzde 100’lük zam talebinde bulunan taksicilerin isteği kabul edilmemişti.

Bu sürede İstanbul’da bazı taksiciler 40 TL olan indi-bindi ücretini zam geldiğini ileri sürerek 75 TL olarak almaya başlamıştı. Ancak bugünkü UKOME toplantısında taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

Taksiciler Salonu Terk Etti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.