Bursa'da 35 yaşındaki bir taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayarak ormana bırakan ve ardından ticari taksiyi çalan 19 yaşındaki zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Ağır yaraladığı taksiyle bir meyhaneye gittiği tespit edilen şüphelinin, gasp ettiği aracı Mudanya merkezinde bırakarak kaçmak için aynı duraktan başka bir taksi çağırdığı ortaya çıktı. Ormanlık alanda kanlar içinde bulunan genç taksici, pikniğe giden iki polis memuru tarafından tesadüfen fark edilip kurtarıldı.

Olay, Mudanya'ya bağlı Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 16 T 4225 plakalı ticari taksinin sürücüsü Yunus Emre Yüksel, Mudanya ilçe merkezinden aldığı 19-20 yaşlarındaki bir erkek müşteriyi Eskişehir'e götürdü. Bursa dönüşünde, müşterinin isteği üzerine Çepni Mahallesi'ne gelen Yüksel, aracını durdurduğunda yan koltuktaki müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı. 35 yaşındaki sürücü, 20 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli, Yüksel'i araçtan indirip kırsal alanda bıraktıktan sonra taksiyi alarak kaçtı. Aynı taksiyle Mudanya ilçe merkezine gelen zanlı, aracı park edip bir restorana giderek alkol aldı.



Aynı duraktan taksi çağırıp şehir merkezine geldi

Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağıran şüpheli şahıs bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün '"Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine "Yaa öylemi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Taksi uzun süre hareketsiz halde kalınca diğer şoförler harekete geçti

Gaspçı tarafından 20 yerinden bıçaklanıp ormanda bırakılan bir çocuk babası Yunus Emre Yüksel'in kullandığı ticari taksinin uzun süre Mudanya ilçe merkezinde hareketsiz kalmasından şüphelenen mesai arkadaşları cep telefonu ile kendisini arayıp ulaşamayınca taksinin yanına gitti. Park halindeki taksinin içerisinin yoğun miktarda kan olduğunu gören diğer sürücüler jandarmaya haber verdi. Taksinin jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı.

Pikniğe giden polis memurları tesadüfen gördü

Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru farkedince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sivil olan polis memurları tarafından ambulansa bindirilen taksi şoförü ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu öğrenilirken hayati tehlikeyi de atlattığı bildirildi.



Savcılık açıklama yaptı

Savcılıktan yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği, yağmalanan ticari taksinin ise içerisindeki suç aletiyle birlikte Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bulunduğu bildirildi.

Üzüntülü olduklarını dile getiren Taksi Durağı Başkanı Mustafa Su, "Akşam 17.30 18.00 civarıydı. Taksi park halinde bulunmuş. Taksinin içinde kanlar vardı. Bizde GPS kayıtlarına bakarak polise haber verdik. Biz ormanda arama yaparken o sırada o bölgede piknik yapan polis arkadaşlar bulmuş. Şüpheli arkadaşımızı bıçaklamış ve orada bırakmış. Taksiyi ilçe merkezine park ederek yine aynı durağımızın başka bir taksiye binerek Bademli'de alkollü bir işletmeye gitmiş. Köftesini yemiş, rakısını içmiş. Sonra Bursa şehir merkezine devam etmiş. Yolda müzik açtırmak istemiş. Bizim arkadaşımızda, 'Zaten başka bir arkadaşımız yaralandı kontak kapatacağız' demiş. Saldırgan da "Öyle mi olmuş, geçmiş olsun" diye yanıt vermiş. Bu yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz" diye konuştu.

Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.