Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, müşteri gibi davranarak bir taksiye binen zanlı, şoförü tabanca ile öldürdü. Bu şok edici olayın ardından yapılan araştırmalarda, zanlının daha önce 2016 yılında bir kahvehanede tartıştığı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü de ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde Dörtyol üzerinde meydana geldi. Mustafa G. (43), müşteri kılığına girerek 41 T 6018 plakalı bir taksiye bindi. Ancak seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle taksici Murat Karaca'yı (45) darp etti. Daha sonra, Mustafa G. tabancasını çıkararak taksiciye ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Ticari taksi, olay sonrası yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarparak durabildi. Vatandaşların hemen olayı bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ancak yapılan kontroller sonucunda taksici Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu şok edici olayın ardından detaylı bir inceleme başlattı ve Mustafa G.'yi yakalamayı başardı. Soruşturma sonucunda, zanlının 2016 yılında Karamürsel'deki bir kahvehanede yaşadığı bir tartışmanın ardından Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve daha sonra şartlı tahliye ile cezaevinden serbest bırakıldığı belirlendi. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.